صناعاتنا الدفاعية.. تطور نوعي

تعزيز السلام والاستقرار في ربوع العالم، نهج إماراتي ثابت، رسخه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بمقولته التاريخية: «إننا نسعى إلى السلام، ونحترم حق الجوار، ونرعى الصديق». هذا النهج يؤكد عليه دائماً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضله أصبحت الدبلوماسية الإماراتية، وعلى مدار 5 عقود، عنوان الحكمة والاتزان، وامتد تأثيرها دولياً وإقليمياً، عبر شراكات استراتيجية مع جميع الدول، ومن خلال العمل المشترك على نشر مبادئ السلام، وإطلاق العديد من مبادرات الوساطة لإنهاء النزاعات سلمياً.

وبقدر حرصها على تعزيز السلام والتنمية في ربوع العالم، تحرص دولتنا على تعزيز قدراتها الدفاعية، عبر شراكات استراتيجية تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزز منظومة البحث والتطوير في هذا القطاع الاستراتيجي المهم.

هذا النهج، يظهر بوضوع من خلال الابتكارات والمنتجات الدفاعية الإماراتية بالغة التطور التي تعرضها أكثر من 180 شركة وطنية في «آيدكس 2023»، وتبرز التطور النوعي والقياسي لصناعاتنا الدفاعية التي انتقلت بتوجيهات القيادة الرشيدة من مرحلة التجميع إلى التصنيع، فلاقت تقدير العسكريين والخبراء المشاركين في الحدث الدولي الذين شهدوا لأبناء الوطن بالتفوق والجدارة.