منتخب السلة يهزم فلسطين في تصفيات كأس آسيا



علي معالي (دبي)



حقق منتخب السلة انتصاراً مثيراً على فلسطين 74-51 في الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات المجموعة الخامسة غرب آسيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2025، ليؤكد «أبيض السلة» جدارته بالتأهل، بعد غياب دام 14 عاماً، وقدم منتخبنا مباراة ختامية مثالية ورائعة في التصفيات ليرفع رصيده من النقاط إلى 8 محتلاً المركز الثالث خلف العراق وقطر.

انتهى الربع الأول لمصلحة فلسطين 17- 13، ثم نجح منتخبنا في التقدم في الأرباع الثلاثة الأخرى في «ريمونتادا» رائعة بنتيجة 25- 17، و14- 9، و22- 8، وكان واضحا التألق والإجادة من جانب لاعبينا، خاصة وأنهم دخلوا المباراة بمعنويات عالية بعد ضمان التأهل لنهائيات أمم آسيا، مما جعل أعصاب اللاعبين وحالة التركيز عالية، ونحج الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني في استخدام كل أوراقه الرابحة من اللاعبين وأدار المباراة والمنتخب بشكل عام في هذه الجولة المهمة بنجاح وخبرة، جعلت سلة الإمارات تحلق من جديد في أجواء آسيا.

نجح منتخبنا في فرض سيطرته خاصة بعد الربع الأول الذي انتهى لفلسطين، حيث تألق قيس عمر والشقيقان أحمد وحامد عبداللطيف، وراشد ناصر وحسن محمد وعمر خالد وجاسم محمد ومامادو نداي ومحمود وسيم، وراشد أيمن وفيصل محمد، ووصل الفارق إلى 17 نقطة لصالح منتخبنا في منتصف الربع الرابع وهو ما يؤكد حالة الإصرار والتصميم لدى لاعبينا على إنهاء التصفيات بشكل لائق وترك بصمة إيجابية قوية، وقدم المنتخب مباراة دفاعية وهجومية متميزة.

كان منتخبنا بدأ هذه الجولة بالفوز على الكويت ثم الخسارة من العراق، والانتهاء بالفوز على فلسطين، شاهد المباراة التي جرت في قطر اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد وعلي الأميري عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد الحمادي مدير الاتحاد.