«الإماراتية».. فخر الوطن

تكمن أهمية «القمة العالمية للمرأة 2023» في أنها نقطة انطلاق جديدة لتوحيد جهود نساء العالم للمساهمة في السلام والاستقرار المجتمعي، وتحقيق التنمية الشاملة، في وقت تتزايد فيه الحاجة لاقتراح الحلول للتحديات المشتركة التي تواجهها المرأة في مختلف بلدان العالم، وهي تحديات لا حصر لها.

ولأن الإمارات سبّاقة في النهوض بالنساء والارتقاء بهن، تأتي «القمة» المنعقدة حالياً برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، لتحمل رسالة للعالم مفادها أن دور المرأة أكبر بكثير، وأنها تنافس بكل جد وتقوم بالوظائف الصعبة خير قيام، وهي رسالة تؤكد نهج الإمارات وإيمانها بأن الفكر الخلاق للنساء يمكن أن يسهم بنصيب وافر في تقديم أفكار تحمي المجتمعات من الفقر، وترتقي بها إلى مراحل من الرفاهية والسعادة، وتحقيق الأحلام المشروعة لكل إنسان في حياة كريمة.

الإمارات تستضيف «القمة»، وهي تفتخر بالمكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة في مجالات مثل: التمكين السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، وهي مكانة تستحقها عن جدارة واستحقاق «ابنة الإمارات»، لأنها تعيش في وطن نجح في خلق ثقافة تحميها وتحترمها وتحافظ على حريتها في العمل والحركة والتمتع بالحياة.