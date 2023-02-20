نسخة استثنائية

رسخ معرض الدفاع الدولي، «آيدكس 2023»، مكانته كأحد أبرز المعارض الدفاعية، وأكثرها تأثيراً على الصعيدين الإقليمي والعالمي على مدى العقود الماضية. وتعكس صفقات يومه الأول، والتي وصلت إلى 4.5 مليار درهم، منها 6 صفقات محلية بقيمة 2.3 مليار درهم، الثقة الكبيرة في هذا التجمع العالمي الذي يحظى بأهمية خاصة واهتمام كبير، ما يجعل من دورته هذا العام دورة استثنائية تليق بمكانة الإمارات.

وإضافة إلى مساهمته الفاعلة في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي وجهة لكبريات الفعاليات، ومقصداً للشركات العالمية لتعزيز حضورها في أسواق المنطقة، وتحقيقه مردوداً إيجابياً على الاقتصاد الوطني، يلعب معرض «الدفاع الدولي» دوراً مهماً في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة، وتعزيز دورها في صياغة مستقبل هذا القطاع، وتصميم استراتيجياته، واكتشاف حلوله وتقنياته، والاستفادة من عائداته الاقتصادية.

ولأهميته، يتصدر «آيدكس 2023» المقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، اهتمام الشركات المحلية والخليجية والدولية لما يشكله من منصة رائدة لعرض منتجاتها في قطاع الدفاع والأمن، كما يراه الخبراء فرصة للوصول لآلاف المتخصصين في القطاع ومُصنعي المعدات، بالإضافة للقدرات الشرائية التي تصنفه ضمن أهم المعارض التي توفر منتجات متعددة بمختلف المميزات من دول العالم كافة.