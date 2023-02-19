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«آيدكس».. قوة إضافية

«آيدكس».. قوة إضافية
20 فبراير 2023 00:15

تجسد المشاركة الواسعة للدول والشركات وصُنّاع القرار من مختلف دول العالم في معرض «آيدكس» هذا العام، أهمية الحدث المتنامية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودوره كمنصة معرفية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، خاصة أن دوراته المتعاقبة واكبت مستجدات الصناعات الدفاعية التي تشهد كل يوم تطورات تكنولوجية فائقة السرعة. ومنذ انطلاق دورته الأولى قبل 30 عاماً، يعتبر «آيدكس» شاهداً على تطور صناعاتنا الدفاعية، وجودتها وتميزها، وتنافسية إنتاج مصانعنا من الأسلحة التقليدية والأسلحة ذاتية التشغيل والمسيّرات، وأنظمة المراقبة الجوية المتقدمة، وأنظمة الصواريخ الدقيقة، والتطبيقات الدفاعية للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الصناعي.
الحدث المهم المنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يتميز هذا العام بتخصيصه مساحات كبيرة للشركات الناشئة، ومساراً للابتكار، وكلاهما يتيح لرواد الأعمال والمبتكرين عرض أفكارهم وتقنياتهم وحلولهم في قطاعي الدفاع، والدفاع البحري، كما أنه يرسخ القدرة التنافسية العالية التي تتمتع بها دولتنا في أسواق الصناعات الدفاعية من ناحية التصنيع والتصدير والتوريدات العسكرية، كما أنه يحظى بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، لأنه يرفد قواتنا المسلحة بجزء مهم من احتياجاتها، ودولتنا بمصادر قوة إضافية.

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