ثقة عالمية

بكفاءة عالية، رسخت الإمارات لنفسها مكانة استراتيجية رائدة عبر العالم، كمنصة استثنائية لاستشراف الفرص والإمكانيات الواعدة للمستقبل في مختلف القطاعات.

ويمثل معرض الدفاع الدولي «آيدكس» مع معرض «نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي، نموذجاً مثالياً للجهود الاستراتيجية التي تبذلها الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، لحشد طاقات المؤسسات والشركات المعنية عبر العالم لدعم الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراتها بالاستفادة من الإمكانيات المتطورة للتكنولوجيا.

ويؤكد تضاعف عدد المشاركين الذين يحرصون على عرض أحدث الصناعات والمبتكرات العسكرية، دورة بعد أخرى، في الحدث، ثقة العالم بالإمارات كقاعدة راسخة للأمن والاستقرار، غايتها الأساسية ضمان أفضل الفرص لتحقيق النمو والازدهار والرخاء لكل المجتمعات الإنسانية.

وعبر 30 عاماً، تحولت الفعاليات، الأكبر من نوعها، إلى مصدر إلهام لأهم المؤسسات الدفاعية بالعالم، بعدما صارت الدولة -بقوتها الناعمة الاستثنائية والإمكانيات الهائلة لبنيتها التحتية وقدراتها التصنيعية- ساحة رئيسية تجمع صناع القرار والعسكريين والمتخصصين والمفكرين وكبريات الشركات الدفاعية بالعالم، لبحث مختلف الأفكار والحلول لمواجهة التحديات عبر تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات والصناعات المتخصصة.

وبجدارة، أصبح آيدكس بالصفقات القياسية والمشاركات الدولية النوعية، يعكس القدرات المتطورة الاستثنائية للصناعات الدفاعية الوطنية، التي تنافس بقوة الآن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بعدما صارت تمثل مورداً مهماً لدعم وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، بالتحديث المتواصل لقدراتها الاستراتيجية.