الأحد 19 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ثقة عالمية

ثقة عالمية
19 فبراير 2023 00:15

بكفاءة عالية، رسخت الإمارات لنفسها مكانة استراتيجية رائدة عبر العالم، كمنصة استثنائية لاستشراف الفرص والإمكانيات الواعدة للمستقبل في مختلف القطاعات. 
ويمثل معرض الدفاع الدولي «آيدكس» مع معرض «نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي، نموذجاً مثالياً للجهود الاستراتيجية التي تبذلها الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، لحشد طاقات المؤسسات والشركات المعنية عبر العالم لدعم الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراتها بالاستفادة من الإمكانيات المتطورة للتكنولوجيا.
ويؤكد تضاعف عدد المشاركين الذين يحرصون على عرض أحدث الصناعات والمبتكرات العسكرية، دورة بعد أخرى، في الحدث، ثقة العالم بالإمارات كقاعدة راسخة للأمن والاستقرار، غايتها الأساسية ضمان أفضل الفرص لتحقيق النمو والازدهار والرخاء لكل المجتمعات الإنسانية.
وعبر 30 عاماً، تحولت الفعاليات، الأكبر من نوعها، إلى مصدر إلهام لأهم المؤسسات الدفاعية بالعالم، بعدما صارت الدولة -بقوتها الناعمة الاستثنائية والإمكانيات الهائلة لبنيتها التحتية وقدراتها التصنيعية- ساحة رئيسية تجمع صناع القرار والعسكريين والمتخصصين والمفكرين وكبريات الشركات الدفاعية بالعالم، لبحث مختلف الأفكار والحلول لمواجهة التحديات عبر تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات والصناعات المتخصصة. 
وبجدارة، أصبح آيدكس بالصفقات القياسية والمشاركات الدولية النوعية، يعكس القدرات المتطورة الاستثنائية للصناعات الدفاعية الوطنية، التي تنافس بقوة الآن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بعدما صارت تمثل مورداً مهماً لدعم وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، بالتحديث المتواصل لقدراتها الاستراتيجية.

أخبار ذات صلة
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
الإمارات
آيدكس
نافدكس
معرض الدفاع الدولي
آخر الأخبار
كامالا هاريس تلتقي ريشي سوناك
عربي ودولي
أميركا وبريطانيا: أزمة أوكرانيا «حرب عالمية»
18 فبراير 2023
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
اليوم 03:08
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
الإمارات
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
اليوم 03:07
مبارك الجابري يطلع على الاستعدادات النهائية (وام)
الإمارات
اللجنة العليا المنظمة لـ «آيدكس ونافدكس» تستعرض الاستعدادات النهائية
اليوم 03:07
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً
الإمارات
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©