اليابان والصين تعقدان أول محادثات أمنية منذ سنوات

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم السبت، إن اليابان والصين ستجريان محادثات أمنية الأسبوع المقبل.
يأتي الاتفاق على عقد المحادثات الأمنية، وهي الأولى منذ أربع سنوات، بعد أن التقى هاياشي ووزير الخارجية الصيني وانغ يعلى هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
وقال هاياشي للصحفيين «من المهم بالنسبة لنا أن نجري مناقشات صريحة؛ لأن هناك على وجه التحديد عدداً من الأمور الملحة في علاقتنا»، مشيراً إلى بحر الصين الشرقي وزيادة الوجود العسكري الصيني حول المياه اليابانية وبعض القضايا التي تحتاج للنقاش.
تعد الجزر، المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، والتي تطالب بها كل من الصين واليابان، نقطة خلاف في العلاقات الثنائية بين البلدين. وتطلق الصين على الجزر اسم «دياويو»، بينما تطلق عليها اليابان اسم «سينكاكو».