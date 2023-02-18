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80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»

80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
18 فبراير 2023 15:49

دبي (الاتحاد)

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يُسدل الستار«الأحد» على الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف»، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الموسم.
وينظم النادي بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف بإشراف اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على المياه، للموسم السادس على التوالي، حيث بات الحدث متنفساً لمحبي الرياضة، وموعداً سنوياً يترقبه عشاق هذا النوع من شغف المغامرة البحرية.
وانطلقت بنجاح، اليوم، مراحل الجولة من خلال مسابقتي هايدروفويل ووينيج فويل اللتين شهدتا مشاركة كبيرة، فيما تستكمل مراحل الجولة الثانية اليوم، من خلال مسابقتين، الأولى الاستعراضات الحرة، التي يأمل فيها نجوم منتخبنا تحقيق نتائج باهرة، بعد العودة من المشاركة في الجائزة الكبرى القطرية قبل بأيام، والثانية مسابقة توين تيب، حيث يتنافس الجميع على ألقاب الرجال والسيدات والناشئين والناشئات ومواطنين.
وخطف نجوم منتخبا الأضواء في اليوم الأول، من خلال المشاركة في مسابقة هايدروفويل، حيث نال المتسابق رقم 22، بطلنا عبدالعزيز عبدالله المرزوقي المركز الأول، فيما حل المتسابق رقم 25، بطلنا سهيل المري ثانياً، ونال المتسابق رقم 64، بطلنا أحمد المحيربي المركز الثالث، فيما نجح بطلنا الصاعد عبدالله المحيربي، في الحصول على المركز الثاني، لدي فئة الناشئين.
وعلي صعيد «المحترفين»، تألق البطل العالمي الذي يزور دبي للمرة الثامنة المتسابق رقم 57، السلوفيني توني فوديسيك، محققاً صدارة فئة الرجال، متقدماً على المتسابق رقم 32، الهولندي أدين جبرائيل فان دي الذي احتل المركز الثاني، بينما تفوقت المتسابقة رقم 36، البريطانية سارا دوجلاس في منافسات السيدات.
ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين مع ختام الجولة الثانية الأحد إلى ما يزيد على 80 متسابقاً ومتسابقة يمثلون بريطانيا وفرنسا وسلوفينيا والبرتغال وإيطاليا والنمسا وأوكرانيا ورومانيا وبولندا وهولندا وكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا وتايلاند والبرازيل والأردن ولبنان ومصر والمغرب.

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