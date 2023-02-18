مقتل 6 أشخاص في إطلاق النار بولاية ميسيسبي الأميركية

قتل ستة أشخاص في سلسلة من إطلاق النار في بلدة اركابوتلا التي يقطنها نحو 300 شخص بولاية ميسيسبي الأميركية. واعتقلت الشرطة مشتبها به يوم الجمعة في أعقاب مطاردة انتهت عند مدخل أحد المنازل، حيث تم العثور على شخص ميت في سيارة وعثر على ضحية أخرى على الطريق، حسبما ذكرت محطة "دبليو ار اي جي" الإخبارية. وقال مسؤول إن المسلح المشتبه به أطلق في وقت سابق النار على رجل في متجر، ثم قتل امرأة في منزل قريب.

وتم العثور عل شخصين مقتولين في منزل في طريق سد أركابوتلا، وهو المنزل الذي تعتقد السلطات أن القاتل كان يعيش فيه. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي علاقة بين الضحايا. يذكر أن أركابوتلا تقع في شمال غرب ميسيسبي، على بعد نحو 40 دقيقة جنوب مدينة ممفيس بولاية تينيسي.