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الرياضي

السعودية تستضيف «عربية الرجبي» 2024

السعودية تستضيف «عربية الرجبي» 2024
17 فبراير 2023 21:47

رضا سليم (دبي)

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تستضيف السعودية البطولة العربية لسباعيات الرجبي التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، والتي تقام خلال فبراير 2024.
جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي، برئاسة قيس الظالعي، وذلك بفندق أيلا جراند العين، وهو الاجتماع الأول حضورياً للجمعية العمومية منذ «جائحة كورونا». 
ترأس الاجتماع قيس الظالعي رئيس الاتحاد، في حضور ممثلي 12 اتحاداً وطنياً هم عارف بلخيرية نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد التونسي، وعبدالله جمال النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي، أمين عام الاتحاد اللبناني، والمصري محمد مختار، والفلسطيني ربيع المصري، والعراقي محمد صادق والأردني عبدالعزيز أبو خلف والليبي مصطفى الحوتي، والسوري أحمد مدني، والسعودي علي الديحاني، والمغربي رشيد موكد، والسوداني أسامة حسين، ومحمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات.
وناقش الاجتماع تقرير اللجنة التنفيذية عن أعمال الاتحاد بالفترة الماضية واعتماده، واعتماد محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السابق، وموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبلة، بناءً على مقترح الأعضاء من اللجنة التنفيذية، وتم التطرق إلى الإيقاف الدولي للمغرب والطرق لحل المشكلة التي تواجههم دولياً وقارياً.
ورحب محمد سلطان الزعابي بالحضور في بلدهم الثاني، مؤكداً أن اختيار إقامة البطولة العربية في العين، يأتي بعد النجاحات التي حققتها في استضافة الجولة الأخيرة من البطولة الآسيوية، وأيضاً استضافة مباراة التصنيف الآسيوي، كما أنها من الوجهات السياحية المتميزة لكل الوفود، متمنياً التوفيق لجميع المنتخبات وطيب الإقامة في الإمارات.

الاتحاد العربي للرجبي
الرجبي
البطولة العربية للرجبي
البطولة العربية لسباعيات الرجبي
السعودية
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