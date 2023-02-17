«قرعة خاصة» لتحديد أندية ربع نهائي «أبطال آسيا»

معتز الشامي (دبي)



يجري الاتحاد الآسيوي قرعة استثنائية للمرة الأولى، لتحديد أطراف الفرق التي تلتقي وجهاً لوجه، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تستضيف الدوحة الأدوار الإقصائية بنظام البطولة المجمعة من دور الـ16، والذي يقام الأحد والاثنين، وحتى نصف النهائي.

وكشفت المصادر عن وجود نية لدى الاتحاد الآسيوي، بالإبقاء على نظام البطولة المجمعة، ولكن في الأدوار الإقصائية، لوجود مشروع تغيير وجه المسابقات القارية، بعد إطلاق دوري النخبة بمشاركة 24 فريقاً، و«الأبطال B» بمشاركة 32 فريقاً و«الأبطال C» بمشاركة 20 فريقاً.

ووفق التصور الحالي داخل أروقة «الآسيوي»، يتم دمج الشرق مع الغرب بداية من ربع نهائي البطولة التي تقام بنظام «المجمعة»، مع دور الـ16، بداية من «نسخة 2024-2025».

تأهلت 8 فرق من الغرب إلى دور الـ16 الذي ينطلق يوم الأحد المقبل، حيث يمثل شباب الأهلي «دوري أدنوك للمحترفين»، ويواجه الهلال السعودي «حامل لقب» النسخة الماضية، إلى جانب الشباب والفيصلي «السعودية»، والدحيل والريان «قطر»، وفولاد خوزستان «إيران»، وناساف «أوزبكستان»، ويلعب الدحيل مع الريان، والشباب مع ناساف، والفيصلي مع فولاد خوزستان.

وتتأهل الفرق الفائزة إلى ربع النهائي في «البطولة المجمعة» في الدوحة، ويقام 23 فبراير الجاري، ومن بعده نصف النهائي 26 من الشهر نفسه.

من بين الفرق الثمانية المتنافسة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب، يتألق الفيصلي في أول مشاركة له، كما أنه الوحيد الذي وصل إلى هذا الدور وهو يلعب حالياً في دوري الدرجة الثانية، بعدما هبط الموسم الماضي.

ويشار إلى أن ذهاب النهائي يقام 29 أبريل، على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، والإياب والتتويج 6 مايو المقبل في سايتاما باليابان، أرض أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.

من جانب آخر، ينتظر أن يجري الاتحاد الآسيوي قرعة استثنائية يوم الخميس المقبل، لتحديد أطراف ربع نهائي البطولة.

وأشاد حساب الاتحاد الآسيوي بالبرتغالي جارديم مدرب شباب الأهلي؛ لأنه أكثر المدربين تمرسا في الفوز باللقب، حيث قاد الهلال إلى التتويج باللقب القاري الموسم الماضي، قبل أن يقود شباب الأهلي، ويحقق نتائج إيجابية خلال الموسم الجاري.

وشباب الأهلي على موعد مع قمة خليجية وآسيوية استثنائية أمام الهلال في «ديربي كبير» يجمع «الفرسان» مع زعيم آسيا، وهي المواجهة 11 بينهما في تاريخ البطولة، منها 5 لقاءات في الأدوار الإقصائية.