«لقاء عاصف» في الجولة الثانية من «ماراثون العين»



عصام السيد (العين)



يستضيف مضمار نادي العين للفروسية، السبت، وبمشاركة قياسية تبلغ 146 خيلاً عربية أصيلة، 10 أشواط غير مسبوقة، يبلغ مجموع جوائزها 585 ألف درهم، برعاية متفردة من مبادلة، دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، مجلس أبوظبي الرياضي، الأرشيف والمكتبة الوطنية، الوطنية للأعلاف، اتصالات، المسعود للسيارات «نيسان»، أريج الأميرات، وطيران الإمارات، رعاة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وخصص الشوط العاشر والختامي على لقب الجولة الثانية لماراثون العين للتكافؤ لمسافة 4100 متر، البالغة جائزته 110 آلاف درهم، برعاية المسعود للسيارات «نيسان»، وتتنافس خلاله 13 خيلاً، أبرزها «المحبوبة»، و«جوشوك»، و«راجي».

ويتصدر «مجالس»، و«لينا»، و«اي اس قوت» منافسات الشوط التاسع لمسافة 1000 متر «شروط» على لقب المسعودي البالغ جائزته 85 ألف درهم برعاية مبادلة.

ويجتذب الشوط الثامن لمسافة 1600 متر «شروط» نخبة من الخيول تتنافس على لقب فلج هزاع برعاية دائرة الثقافة والسياحة البالغة جائزته 80 ألف درهم، «جزيلة»، و«عز دبي»، و«مسكوت الموري».

وترعى أريج الأميرات الشوط الثالث لمسافة 2000 متر المخصص للخيول المبتدئة، على لقب عود التوبة، وجائزته 70 ألف درهم، ويتنافس خلاله كل من «ايو ديفاين»، و«مرشد»، و«ار بي اتا بوي».

وتتنافس 15 خيلاً في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب البصرة، البالغة جائزته 40 ألف درهم، برعاية طيران الإمارات، وأبرز الخيول «اف يبرهن» و«كنييف»، و«أساطير المغيرات».

وسيكون الشوط الرابع لمسافة 1000 متر على لقب سيح بن عمار برعاية الأرشيف والمكتبة الوطنية، البالغة جائزته 40 ألف درهم، مسرحاً للتنافس بين 15 خيلاً، أبرزها «اف سيل» و«اف يتوعد»، و«استثمار فيصل».

ويرعى مجلس أبوظبي الرياضي الشوط الخامس لمسافة 1000 متر على لقب المقام البالغة جائزته 40 ألف درهم، وتتنافس فيه 15 خيلاً، تتصدرها «أسماء الوثبة»، و«اف أفطن»، و«جاب العفريت».

وتم تقسيم كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة على شوطين، وكلاهما برعاية الوطنية للأعلاف، وتشارك في السباق الأول في الشوط السادس لمسافة 1400 متر وجائزته 40 ألف درهم 15 خيلاً، أبرزها «عهد الخالدية»، و«ضرغام»، و«اف أفهم».

وتشارك 15 خيلاً أيضاً في السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، وجائزته 40 ألف درهم، برعاية الوطنية للأعلاف، ويتصدر الترشيحات «الزافي»، و«تجاري»، و«اف مصنف».