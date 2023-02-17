«سباق رباعي» على وصافة «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



تستأنف «الجولة 17» لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، والتي انطلقت الأربعاء الماضي بمباراة مبكرة بين شباب الأهلي «المتصدر» ومضيفه الظفرة 3-2، بإقامة ثلاثة لقاءات «السبت»، تجمع الشارقة وخورفكان، النصر والوصل، العين واتحاد كلباء، على أن تختتم الجولة «الأحد»، بمباريات بني ياس والجزيرة، دبا وعجمان، والبطائح والوحدة.

ويمثل الصراع على مقعد «الوصافة» الأبرز في «دوري 21»، بعدما واصل شباب الأهلي الابتعاد بمركز الصدارة برصيد 42 نقطة، بفوزه الجديد على الظفرة 3-2، ليوسع الفارق إلى 12 نقطة بينه وأقرب ملاحقيه الشارقة والجزيرة «30 نقطة»، مقابل 29 نقطة لدبا الرابع، و28 نقطة للعين الخامس.

وينشد «الملك» استمرار العزف على إيقاع النتائج الإيجابية، في مواجهة ضيفه «النسور»، بعد «التعادل المثير» 3-3، في مواجهة الفريقين الأولى، ضمن الجولة الرابعة، ويعد الشارقة ثاني أقوى دفاع في الدوري، بعدما استقبلت شباكه 20 هدفاً في 16 مباراة.

ويعول العين في المباراة أمام ضيفه اتحاد كلباء على استاد خليفة بن زايد، على استعادة نجاعته الهجومية في الجولتين الماضيتين، بالفوز على الظفرة 5-0، والجزيرة 4-1، في الوقت الذي اكتفى فيه «النمور» صاحب المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، بالتعادل 1-1 في آخر مباراتين أمام الوحدة والظفرة على التوالي.

ويحتضن استاد آل مكتوم مواجهة «الديربي» بين النصر «السابع» بـ 22 نقطة، وضيفه الوصل «العاشر» بـ 17 نقطة، وشهدت مباراة الفريقين في الدور الأول فوز «العميد» بـ «ثنائية» على استاد زعبيل.

مباريات السبت



الشارقة - خورفكان 17:30

العين - اتحاد كلباء 17:30

النصر - الوصل 17:30

مباريات الأحد



بني ياس - الجزيرة 17:30

دبا - عجمان 17:30

البطائح - الوحدة 17:30