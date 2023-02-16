الإمارات تمهد الطريق لعالم أكثر سلماً، وتعمل دائماً من أجل تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، إيماناً من قيادتها الرشيدة بأننا جميعاً في هذا العالم أسرة إنسانية واحدة، لذا ترتفع على أرضها صروح التآخي الإنساني، حاملة رسالة سلام ومحبة من «وطن التسامح»، ومؤكدة للعالم أجمع أنها مركز عالمي للأخوّة الإنسانية، وأن بناء جسور التواصل والتعايش والتعاون بين الجميع، نهج ثابت لقيادتها منذ تأسيس الدولة.

و«بيت العائلة الإبراهيمية»، المقام في جزيرة السعديات بإمارة أبوظبي، ينضم إلى صروح إماراتية عديدة، تشجع على الحوار الجامع البنّاء، وتهدف إلى القضاء على الفُرقة، وتعزز أواصر الأخوة الإنسانية بين الناس، وتعكس تميّز الديانات السماوية الثلاث.

المعلم الحضاري الجديد، رمز فريد للتفاهم المتبادل والتعايش المتناغم، والسلام بين مختلف أبناء الديانات وأصحاب النوايا الحسنة، ودخل التاريخ لأنه يعكس إيمان الإمارات بأهمية قيم التسامح، ويطل على العالم بوصفه منصة عالمية لتعزيز السلام والوئام، وسيكون مكاناً فريداً للتعلم والحوار والعبادة، لأنه يجمع أوجه الشبه وأوجه الاختلاف تحت سقف واحد.