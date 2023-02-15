الإمارات.. حضور إنساني

تسجل الإمارات دائماً حضورها الإنساني، وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة في أوقات الأزمات والكوارث، مؤكدة ثوابتها الأخلاقية في العمل الإنساني.

ومنذ الساعات الأولى لكارثة الزلزال، عملت دولتنا لمساعدة الأصدقاء والأشقاء في سوريا وتركيا، وأرسلت آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية والطبية، وفرق البحث والإنقاذ، وافتتحت مستشفيات ميدانية في المناطق المتضررة لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم، لتخفيف آثار الزلزال.

الدعم الإنساني العاجل للأشقاء والأصدقاء لم يتوقف منذ الكارثة، وإضافة إلى وجود كوادرنا الإماراتية في المناطق المتضررة، ومشاركتهم في عمليات الإنقاذ، صدرت توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين في سوريا، و50 مليون دولار للشعب التركي، وتسيير مساعدات إنسانية للشعب السوري بقيمة 50 مليون درهم، إضافة إلى حرص سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على تفقد المناطق المتضررة في البلدين، ووجود سموه بين فرق البحث والإنقاذ الإماراتية على الساحتين السورية والتركية، وتقديم الشكر لهم.

توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مبلغ إضافي 50 مليون دولار أميركي لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا، يؤكد أن الإمارات ملتزمة بتقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لإغاثة المنكوبين جراء هذه الكارثة التي خلفت خسائر بشرية ومادية حتى يتخطوا هذه المحنة.