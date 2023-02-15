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إنقاذ امرأتين من الركام بعد 9 أيام من زلزال تركيا

فرق إنقاذ تحتفل بانتشال امرأة على قيد الحياة من تحت ركام الزلزال في تركيا
15 فبراير 2023 22:15

انتشل رجال الإنقاذ امرأتين من تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، اليوم الأربعاء، رغم تضاؤل الآمال في العثور على ناجين من الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وظهر في مقطع فيديو، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجال الإنقاذ وهم يصفقون ويتعانقون مع نقل سيارة إسعاف لامرأة تبلغ من العمر 74 عاماً أنقذها المسعفون بعد أن قضت أكثر من تسعة أيام تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق من اليوم، أُنقذت امرأة تبلغ من العمر 46 عاماً في المدينة القريبة من مركز الزلزال.

وتجاوز عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا 41 ألفاً، كما يحتاج الملايين لمساعدات إنسانية في ظل عدم وجود مأوى للكثير من الناجين في ظل درجات حرارة تقترب من درجة التجمد. وأصبحت عمليات الإنقاذ قليلة ومتباعدة.

وفي كهرمان مرعش التي أجبر الزلزال مئات العائلات فيها على العيش في خيام نُصبت في ملعب في ظل درجات حرارة شديدة البرودة، كشفت المباني الخاوية بجدرانها المهدمة عن هول الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

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المصدر: وكالات
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