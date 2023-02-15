«المطية» يطلق «دهب سبورت»



دبي (وام)



أعلن نادي المطية إطلاق أول عملة رقمية للنادي «دهب سبورت»، والتي تعد في الوقت نفسه أول عملة رقمية لنادٍ إماراتي، وذلك بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسه.

وأعلن جمعة مدني رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي، عن تشكيل مجلس إدارة، برئاسة عوض محمد بن الشيخ مجرن رئيس مجلس الشرف، إلى جانب الإعلان عن مجموعة من الأنشطة الرياضية والفعاليات والمبادرات الهادفة لمستقبل النادي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي المطية بدبي، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله المعلا، والشيخ عبدالله الشرقي، وعوض محمد بن الشيخ مجرن، وبعض القيادات الرياضية.

ووقع النادي اتفاقيه رعاية مع شركة «DAHHAB SPORT» مدتها 3 سنوات، لتسويق اسمه ورعاية الفريق للمشاركة في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، واستقطاب لاعبين موهوبين أجانب، ومن البرازيل تحديداً.

وأكد عوض محمد بن الشيخ مجرن تقديره لإدارة نادي المطية وجهودها خلال السنوات العشر الماضية، متمنياً التوفيق له في المستقبل.

وأشار إلى أن العام الجاري سيكون بمثابة نقطة انطلاق إلى آفاق أكبر، والتوقيع مع الشركة المسوقة، وإطلاق «دهب سبورت» أول عملة رقمية لنادٍ إماراتي، والتي ستكون بمثابة إنجاز وفخر لدولة الإمارات على الصعيد العالمي.

فيما أشاد الشيخ خالد بن عبد الله المعلا بالخطوات التي قام بها مجلس إدارة النادي رغم حداثة عهده، وما صاحبها من إطلاق المبادرات الهادفة، والتي تستهدف الرياضة والرياضيين، إلى جانب الجوانب اللوجستية، من حيث استثمار البنية التحتية.

وأشادت منيرة البلوشي الأمين العام لنادي المطية بدور النادي في دعم الرياضة النسائية على مستوى الدولة، وتشكيل فرق نسائية تسهم في تحقيق الإنجازات العالمية، من خلال التعاون مع الأندية والبحث عن المواهب الرياضية المختلفة، وكذلك الاهتمام برياضة أصحاب الهمم.