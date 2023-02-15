مشاركة إيجابية لـ «المارينا القابضة» في طواف الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)

شاركت «المارينا القابضة»، إحدى الشركات الرائدة في مجال استثمارات الضيافة والعقارات، في المرحلة الثانية من سلسلة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات للمحترفين للسيدات التي أقيمت للمرة الأولى في الشرق الأوسط في العاشر من فبراير الجاري، حيث انطلق السباق من قلعة الظفرة وحتى مدينة المرفأ في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي تحت عنوان «طواف الإمارات».

وأكد محمد خلفان الهاملي، رئيس مجلس إدارة المارينا القابضة، أن الشركة تفخر بمشاركتها في هذا الحدث المرموق الذي يعد الخيار الأمثل للدرّاجين المحترفين والمساهمة في إبراز منطقة الظفرة كمنطقة جذب للسياحة والزوار، حيث تشهد المنطقة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والمهرجانات المتنوعة والتي جعلت منطقة الظفرة على خريطة السياحة العالمية.

وكجزءٍ من سعيه نحو تعزيز مكانة منطقة الظفرة من خلال المشاركة في فعاليةٍ بهذا الحجم، أعرب محمد خلفان الهاملي عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة ولسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه ونظرته المستقبلية الثاقبة بشأن المشاريع الهامة في المنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز نموها وتنشيط السياحة فيها.

الجدير بالذكر أن شركة المارينا القابضة تأسست في الشرق الأوسط، وتمكنت من تحقيق نجاح باهر في طيفٍ واسع من قطاعات الأعمال القوية، ومنها الاستثمارات والتطوير العقاري والعقارات والضيافة والتموين وبيع التجزئة ومشاريع البناء والمقاولات، وذلك بقيادة مديرها العام، فايز أحمد السعدي الذي يسعى دوماً إلى المساهمة الفعالة في ازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز النسيج الحضري للمشاريع المقامة في المنطقة.