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«دراجات الإمارات» يعتلي منصة التتويج بـ «طواف عُمان»

«دراجات الإمارات» يعتلي منصة التتويج بـ «طواف عُمان»
15 فبراير 2023 14:46

 
مسقط (وام)


سجل الدرّاج ديجو أوليسي، نجم فريق الإمارات للدراجات الهوائية، انتصاره الأول هذا الموسم وأحرز لقب المرحلة قبل الأخيرة في طواف عمان، والتي امتدت لمسافة 204.9 كم، من ولاية إزكي وحتى مرتفعات يتي. 

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وفاجأ باسكال أكرمان من فريق الإمارات الدراجين أثناء الصعود بانطلاقة قوية قبل نهاية السباق بثمانية كيلومترات، ما أجبر الفرق الأخرى على بذل جهد كبير للحاق به، وحرص أوليسي على مساعدة زملائه بالفريق فورملو ولانجلن على مدار السباق. 

ومع اعتدال الطريق بشكل مسطح، استخدم أوليسي سرعته متخطياً أكسل زنجل من فريق «كوفيديس»، محققاً فوزه الأول في 2023، وقال أوليسي: «أشعر بالسعادة لتحقيق أول فوز لي هذا الموسم. كانت مرحلة صعبة، حيث انطلق أكرمان مسرعاً قبل انتهاء السباق بثمانية كيلومترات، ثم تقدم فورملو ولانجلن، لتتراجع حدة انطلاقة أكرمان وحققنا فوزاً عظيماً. كانت بداية موفقة للغاية هذا الموسم لنا كفريق».
وبهذا الفوز، أصبح أوليسي في المركز الثاني بالترتيب العام للطواف بعد ماتيو يورجنسن (فريق موفيتسار)، وذلك قبل المرحلة الخامسة الأخيرة، المقررة من ولاية سمائل إلى الجبل الأخضر (بمسافة 152.2 كم).

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