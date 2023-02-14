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ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى 41 ألفاً

فريق إنقاذ يتفقد منزلا دمره الزلزال في تركيا
14 فبراير 2023 23:03

بعد مرور أكثر من أسبوع على كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الحدودية بين تركية وسوريا، ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 40 ألف قتيل، وذلك بحسب إحصاءات صادرة من البلدين اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 35 ألفاً و418 قتيلاً في تركيا فقط.

وكانت أحدث حصيلة في سوريا قد بلغت 5900 قتيل.

وفيما يزيد قليلاً عن أسبوع، وتحديدا في الساعات الأولى من يوم الاثنين 6 فبراير الجاري، وقع الزلزال الأول بقوة 7,8 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق تركيا وشمال سوريا. وبعد ساعات، تبعته هزة ارتدادية بلغت قوتع 7,7 درجة.

وتواصل فرق الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، البحث عن ناجين تحت الأنقاض رغم البرد القارس وظروف العمل الصعبة.

وانتشلت الفرق بالفعل، اليوم في ما يشبه المعجزة، أكثر من تسعة أشخاص في مناطق مختلفة في تركيا بعد أن ظلوا عالقين لمدة ثمانية أيام تحت الأنقاض.

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