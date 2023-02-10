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تجاوب واسع

تجاوب واسع
11 فبراير 2023 00:01

الإمارات تعمل عبر أكثر من محور وبجهود استباقية لإغاثة ضحايا الزلزال واحتواء تداعياته الإنسانية في سوريا وتركيا، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وامتداد لمسيرة حافلة من العطاء والعمل الإنساني والإغاثي للشعوب المنكوبة جراء الأزمات والكوارث الطبيعية في أي بقعة جغرافية من العالم.
في إطار عملية «الفارس الشهم 2»، تستمر طائرات المساعدات الغذائية والطبية بالتدفق إلى سوريا وتركيا، كما تسابق فرق البحث والإنقاذ الإماراتية الزمن لانتشال الناجين والضحايا، وسط أحوال جوية سيئة، بالتزامن مع بدء إنشاء المستشفى الميداني لمعالجة المصابين، فيما توفر الدولة جميع الإمكانات اللوجيستية لتسهيل عمل منظمات الإغاثة الأممية والدولية في إيصال مساعداتها بالسرعة الممكنة.
مجتمع الإمارات شكل داعماً للجهود الرسمية في إغاثة المتضررين، حيث شهدت حملة «جسور الخير» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وانضوت تحتها عديد من المنظمات الإنسانية المحلية من جميع أنحاء الدولة، إقبالاً كبيراً من المتبرعين، وقدم المتطوعون خلالها جهوداً مقدرة لضمان إيصال التبرعات العينية والنقدية بالسرعة الممكنة، فيما أبدى الجمهور تجاوباً واسعاً مع البث المباشر لجمع التبرعات عبر قنوات أبوظبي، في مشاهد تُعبِّر عن مدى التضامن الشعبي مع ضحايا الزلزال، تجسيداً لقيم العطاء، وإرث زايد، ونهج القيادة الرشيدة في الوقوف مع الشقيق والصديق.

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