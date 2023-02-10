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مليون دولار من الأنصاري للصرافة لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا

مليون دولار من الأنصاري للصرافة لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا
10 فبراير 2023 11:21

أعلنت الأنصاري للصرافة عن تبرعها بمبلغ 3.67 مليون درهم (مليون دولار أميركي)، دعماً لجهود إغاثة المتضررين من آثار كارثة الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، تماشياً مع جهود دولة الإمارات العربية في الإغاثة الإنسانية.

وتوفر المساعدات دعماً مباشراً للمناطق والمجتمعات الأشد تضرراً بفعل الزلزال في سوريا، تشمل المواد الغذائية والطبية وغيرها من المستلزمات الأساسية، إلى جانب تبرعات أخرى لصالح الجمعيات الرسمية المخصصة لدعم الجهود الإغاثية.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة "الأنصاري للصرافة": "نعرب عن تضامنا الكامل مع الشعبين السوري والتركي إثر هذه الكارثة الطبيعية. ونتوجه بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف: "تأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بمسؤولياتنا الإنسانية، وحرصنا على مد يد العون وتقديم المساعدات للمتضررين بالكوارث الإنسانية حول العالم".

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