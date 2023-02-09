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عراق مستقر ومزدهر

عراق مستقر ومزدهر
10 فبراير 2023 00:01

الإمارات تتبنى موقفاً ثابتاً تجاه أمن واستقرار العراق، وتساند جميع الخطوات من أجل وحدة العراق وسيادته وازدهاره وتقدمه، وتدعم كل الجهود العراقية الهادفة إلى بناء مؤسسات تحقق تطلعات الشعب الشقيق في التنمية، بما يجسد عمق وقوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على دفع التعاون إلى مزيد من التطور، واستثمار الفرص المتوافرة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في أبوظبي، تؤكد توافق الرؤى بين البلدين على أن التنمية والتطور وضمان مستقبل الأجيال في المنطقة، تتطلب العمل على تعزيز الأمن والاستقرار، من خلال دفع المساعي الدبلوماسية، والدعوة إلى الحوار من أجل الوصول إلى تسويات سلمية للنزاعات والأزمات في المنطقة، خاصة في ظل وجود عديد من التحديات العالمية التي تتطلب تكاتفاً وتضامناً لإيجاد حلول عملية لها.
«العراق العزيز له مكانة خاصة في قلوب شعب الإمارات»، عبارة لخّص فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خصوصية العلاقة بين الشقيقين، وعبّرت عن الدعم الإماراتي لعودة الأمن والاستقرار والازدهار إلى ربوع العراق الذي حقق تقدماً في القضاء على الإرهاب، وتجاوز فترات صعبة بتماسك شعبه وتصميمه، وواصل سعيه الدائم لاستعادة دوره الريادي، وعمقه العربي.

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