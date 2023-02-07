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«الفارس الشهم 2».. إغاثة وعون

«الفارس الشهم 2».. إغاثة وعون
8 فبراير 2023 00:15

الإمارات تعزز استجابتها العاجلة تجاه آثار الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، بمزيد من الإجراءات الهادفة إلى دعم جهود الدولتين المبذولة في مجال البحث والإنقاذ، والتخفيف من معاناة المتضررين من الأفراد والأسر، ومد يد العون والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف.
وتزامن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، مع وصول أولى طلائع طائرات المساعدات الإماراتية إلى مدن أضنة وغازي عنتاب التركيتين ودمشق، محملة بآليات وتجهيزات وفرق الإنقاذ للمشاركة في جهود انتشال الضحايا والناجين، وتوفير مستشفى ميداني لتقديم المساعدات الطبية، إلى جانب توفير إمدادات غذائية، في إطار عملية «الفارس الشهم 2» التي أطلقتها الدولة بالتنسيق بين مختلف مؤسساتها الرسمية والإغاثية لمساعدة المتضررين.
جهود الإمارات في احتواء تداعيات هذه الكارثة الإنسانية متواصلة من خلال تشكيل فريق قيادة متقدمة لعملية «الفارس الشهم 2»، وإنشاء فرق قيادات عمل أخرى لتنسيق العمليات مع تركيا وسوريا، وسط تجهيزات مكثفة لاستمرار تدفق طائرات المساعدات، واستنفار جهود مختلف مؤسسات الإغاثة المحلية لضمان سد احتياجات المتضررين بالسرعة الممكنة، إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي لمنظمات الإغاثة الدولية لإيصال مساعداتها للدولتين، انطلاقاً من الدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به الإمارات إقليمياً ودولياً.

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