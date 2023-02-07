بمباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية
محمد بن راشد
7 فبراير 2023 12:29
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية. وفق الحساب الرسمي لسموه على تويتر اليوم.
وقال سموه عبر تويتر: الإخوة والأخوات.. بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبعد التشاور معه، نعلن اليوم عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية بتعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات.
كما نعلن ضمن التعديل الوزاري الاتحادي عن تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيراً للثقافة والشباب في الدولة، سالم القاسمي هو مندوبنا لدى اليونسكو وهو خريج برنامج القيادات.
وأعتمد سموه تعيين حصة بو حميد وزيرة دولة والأخت نورة الكعبي وزيرة دولة أيضاً في الحكومة الاتحادية.
كما أعلن سموه أيضاً عن تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات.
وقادت مريم جهوداً مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة.. وننتظر منها المزيد خلال الفترة القادمة.
وأعلن سموه عن تعيين عمر بن سلطان العلماء بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء.
كما تم تعيين عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.
وقال سموه: شكرنا وتقديرنا للأخت حصة بو حميد والأخت نورة الكعبي على جهودهما المتواصلة والمخلصة خلال الفترة الماضية .. وسيتم تكليفهما بملفات جديدة.
وتمنى سموه للوزراء الجدد التوفيق والنجاح في مهامهم الكبيرة.. ومتفائلين دائماً بالقادم الأجمل في دولة الإمارات.