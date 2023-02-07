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مودي يفتتح أكبر مصنع للطائرات المروحية في الهند

مودي
7 فبراير 2023 07:52

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر مصنع للطائرات المروحية في بلاده. ومن المقرر أن ينتج المصنع الواقع في ولاية كارناتاكا في جنوب غرب البلاد أكثر من ألف طائرة مروحية بقيمة تعادل حوالي 48 مليار دولار خلال عقدين، حسبما ذكرت وكالة برس تراست أوف إنديا للأنباء يوم الاثنين، نقلا عن وزارة الدفاع في نيودلهي.

وقال مودي، الذي يترأس مجلس الوزراء منذ عام 2014، في حفل الافتتاح إن الاستثمار في قطاع الطيران في السنوات التسع الماضية أعلى بأربع إلى خمس مرات مما كان عليه في السنوات الـ 15 قبل عام 2014، وفقا لصحيفة تايمز أوف إنديا.

وقال مودي: "تصنع الهند بداية من البنادق الهجومية الحديثة وحاملات الطائرات إلى الطائرات المقاتلة". يشار إلى أن الهند، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4ر1 مليار نسمة، لديها واحد من أكبر الجيوش في العالم.

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المصدر: د ب أ
الطائرات
الهند
ناريندرا مودي
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