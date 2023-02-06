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نقف متضامنين

نقف متضامنين
7 فبراير 2023 00:15

استجابة إماراتية سريعة للوقوف مع الأشقاء في سوريا وتركيا لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي أوقع آلاف الضحايا والمصابين، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعرب عن تضامن الدولة في هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، واستعداد الإمارات لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة، كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسيير مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري الشقيق بقيمة 50 مليون درهم.
مستشفى إماراتي ميداني، وفرق إنقاذ، وإمدادات عاجلة، لمساعدة سوريا وتركيا في جهودهما للبحث عن ناجين بين ركام آلاف البنايات المنهارة، فيما تستهدف المساعدات التخفيف من آثار المأساة على السكان وتقديم العلاج والأدوية للمصابين، خاصة في ظل الظروف الجوية الحالية التي تضاعف المعاناة، وتتطلب تحركاً عاجلاً لإغاثة المحتاجين والمتضررين، كما بدأت وزارة الدفاع عملية «الفارس الشهم 2»، وأقلعت أول طائرة مساعدات إلى أضنة تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية.
وينطلق هذا التحرك الإماراتي، من التضامن قيادة وحكومة وشعباً، مع سوريا وتركيا لاحتواء تداعيات هذه الكارثة الإنسانية التي خلفت عائلات كثيرة بحاجة إلى مأوى وعلاج وغذاء، كما يجسد الجهود الإنسانية التي تضطلع بها الدولة على الساحة الدولية، إضافة إلى أنه يأتي امتداداً لنهجها في مدّ يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناة تلك المجتمعات.

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