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التزام أصيل

التزام أصيل
5 فبراير 2023 00:15

تمضي القيادة الرشيدة قدماً بثبات وإصرار في طريق الاستدامة لحماية البيئة والحفاظ على مواردنا الطبيعية في مواجهة التغيرات المناخية، على خطى مؤسس الدولة ورجل البيئة الأول، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
إنه التزام إماراتي راسخ وفاعل لمصلحة الشعب وخدمة البشرية، كما قال، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. عبر هذا الالتزام الصادق قدمت الإمارات للعالم، على مدى سنوات، نموذجاً مبهراً في كيفية الموازنة بين تحقيق نهضة تنموية كبرى ومعدلات نمو استثنائية.. والحفاظ على البيئة وحسن رعايتها لضمان استدامتها.
تحقق ذلك برؤية القيادة الرشيدة التي رسخت للإمارات دوراً رائداً في مجال الاستدامة، محلياً وإقليمياً ودولياً، بخريطة طريق مستقبلية ومنظومة من مبادرات وفعاليات واستراتيجيات، تستهدف جميعها حماية مواردنا في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وفي يوم البيئة الوطني خلال عام الاستدامة 2023، قبيل أشهر من استضافة مؤتمر «كوب 28»، يشهد العالم كله على الإنجازات النوعية التي حققتها الإمارات في حماية التنوع البيولوجي من تداعيات تغير المناخ عبر حلول غير تقليدية، بالتركيز على الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة المستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للنفايات والنقل والمدن المستدامة، الأمر الذي يحفظ للأجيال القادمة حقها في الثروات الطبيعية، لتتواصل مسيرة التطور والتنمية.

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