«العين السينمائي».. أفلام عالمية واحتفاء بـ«إنجازات الفنانين»
الممثل والمنتج الإماراتي أحمد الجسمي
4 فبراير 2023 20:08
أبوظبي (الاتحاد) أعلن مهرجان «العين السينمائي الدولي» في دورته الخامسة، التي تنطلق في الفترة بين 6 و11 فبراير 2023، في مدينة العين، عن استحداث مسابقة جديدة، تتمثل في «الصقر الدولي الطويل»، خصوصاً بعدما اكتسب المهرجان صفة الدولية، ليعرض 7 أفلام عالمية نالت رواجاً وحصدت جوائز من محافل سينمائية دولية، وهي: «سانت أومير» من فرنسا، «متمرد» من بلجيكيا لوكسمبورغ وفرنسا، «العنكبوت المقدس» من إيران، «تارلان» من جمهورية تتارستان/روسيا، «الطريق» من سوريا، «عرض الفيلم الأخير» من أميركا والهند وفرنسا، و«سيدتنا من المتجر الصيني» من أنغولا.
ويُكرم «العين السينمائي» في دورته الحالية، نخبة من أبرز صُناع السينما الذين لديهم بصمة في تاريخ الفن العربي، ضمن برنامج «إنجازات الفنانين»، احتفاء بمسيرتهم الحافلة بالعديد من الإنجازات، وللارتقاء بـ«الفن السابع»، وهم الممثل والمنتج أحمد الجسمي، الذي يعتبر من أوائل الفنانين في الإمارات، ولديه مسيرة فنية حافلة في المسرح والتلفزيون والسينما، إلى جانب دخوله مجال الإنتاج في عالم الدراما، والممثلة المصرية القديرة نادية الجندي الملقبة بـ«نجمة الجماهير» التي أثرت مكتبة السينما العربية بتاريخها السينمائي، بعدد من أهم الأفلام التي تناولت العديد من القضايا سواء المتعلقة بالمرأة أو المجتمع أو الوطن، بالإضافة إلى المخرج السعودي عبد الله المحيسن، والذي يعتبر أحد رواد صُناع السينما في السعودية، حيث تولى إخراج عدد من الأفلام في بدايات السينما السعودية، إلى جانب أحمد غولشن الذي يُعد من مؤسسي السينما في الإمارات، ومن أوائل الموزعين للأفلام في منطقة الخليج.