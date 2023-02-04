اللجنة الأمنية تُكمل تحضيرات «طواف الإمارات للسيدات»

دبي (الاتحاد)

قال العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، رئيس اللجنة الأمنية لطواف الإمارات للسيدات 2023، إن اللجنة أنهت استعداداتها، وأصبحت في كامل جاهزيتها لتغطية الحدث، وإن اللجنة ممثلة بجميع الهيئات والمؤسسات المعنية عقدت اجتماعات تنسيقية عدة، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة، كل حسب اختصاصه، وذلك لتأمين مسار الطواف وتأمين حركة السير خلال فترة إقامة السباق.

وأضاف: «وضعت اللجنة جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة للمتسابقين، ولتسيير الحركة المرورية وسلاستها لمستخدمي الطريق»، مؤكداً أهمية تكاتف الجميع لإظهار الصورة المشرفة للإمارة، خصوصاً في تنظيم حركة السير.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية للطواف برئاسة العقيد عبدالله عتيق الكاش، مدير إدارة الفعاليات، والنقيب جاسم محمد عبدالله، رئيس قسم الفعاليات، والفرق المعنية من الجهات المعنية، قامت بإجراء مسح ميداني للمسارات واختيار المسارات المناسبة، والانتهاء من الإجراءات كافة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة. ولفت العميد جمعة بن سويدان، إلى أن المرحلة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2023 ستقام يوم الخميس المقبل في دبي، حيث ستكون نقطة الانطلاق من ميناء راشد، مروراً بشارع الميناء، ثم شارع الخليج، وشارع بني ياس، ثم شارع الرباط، وشارع طرابلس، وشارع الشيخ حمدان بن زايد، ثم شارع المنامة، ثم شارع رأس الخور، وشارع دبي العين، مروراً بشارع الميدان، ثم شارع الحديقة، ثم شارع الوصل، ثم شارع أم سقيم، ثم شارع القدرة، ثم شارع الشيخ حمدان بن زايد، ثم شارع حصة، مروراً بمدينة دبي الرياضية، ثم شارع خدمات في شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم شارع حصة، مروراً بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وختاماً في منطقة دبي هاربر.

ودعا العميد جمعة بن سويدان، الأخوة السائقين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والإرشادات والقواعد المرورية، وتوخي الحيطة والحذر وخفض السرعات، واستخدام الطرق البديلة، والتعرف على مراحل مسار السباق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات شرطة دبي، خاصة على منصة «تويتر»، تجبناً للازدحام وانسيابية العبور خلال مراحل سير الطواف.

يذكر أن طواف الإمارات للسيدات 2023 يعد النسخة الأولى والسباق العالمي الوحيد للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط، وسيقام في الفترة من 9 إلى 12 فبرايرالجاري، حيث يستعد 20 فريقاً من أبرز فرق الدراجات للسيدات على مستوى العالم للمشاركة عبر 4 مراحل بمجموع 468 كم.