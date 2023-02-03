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يوم إماراتي عالمي

يوم إماراتي عالمي
4 فبراير 2023 00:01

الـ4 من فبراير، تاريخ يوثق عقوداً من الإسهامات الإماراتية في ترسيخ دعائم التعايش السلمي بين الأمم، ويوم إماراتي عالمي تتوجه فيه بوصلة البشرية نحو نشر قيم الخير والتعاون، ومناسبة تجسد معاني التلاقي ونبذ الفرقة والانقسام والكراهية ورفض التعصب والإرهاب، كما يمثل دعوة متجددة للاعتراف بحقوق المرأة في التعليم والعمل، وحماية حقوق الأطفال والمسنين وأصحاب الهمم، ومساعدة النازحين واللاجئين وغوث المحتاجين في أي بقعة من الأرض.
جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه لله، رسخت قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية نهجاً وسياسة وتشريعاً، امتداداً لرؤية تنشد وحدة العالم وسلامه وأمنه ورخاءه واستقراره، وتجسيداً لثوابت قام عليها الاتحاد، وانعكاساً لمنظومة قيمية اجتماعية نابعة من التاريخ والتراث، وعنواناً لمسيرة الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة، فالإمارات التي تحتضن مختلف جنسيات العالم على اختلاف أديانهم وثقافاتهم ولغاتهم وألوانهم، ستبقى دوماً منارة للتفاهم والوئام والتلاقي بين شعوب الأرض.
الرابع من فبراير، الذي يتزامن مع الذكرى الرابعة لانطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية من أبوظبي للعالم، انعكاس للدور الملهم للإمارات وتقدير أممي لها في نشر هذه المفاهيم، وسعيها الدائم من أجل بناء عالم أفضل يسوده الاحترام المتبادل واللجوء للحوار كأداة في فض النزاعات وإنهاء الحروب وإحلال السلام، والوقوف معاً لوضع حد للتحديات المشتركة من فقر وأمراض وكوارث مناخية وصولاً إلى التنمية المستدامة.

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اليوم العالمي للأخوة الإنسانية
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