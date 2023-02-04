برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي

وقعت برجيل القابضة، أحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اتفاقية تعاون مع المعهد الفرنسي الأوروبي متعدد التخصصات والشهير عالمياً بأكاديمية بطانة الرحم الهاجرة "إندو IFEM" وذلك لتأسيس عيادة متخصصة في الدولة لعلاج وجراحات بطانة الرحم المهاجرة، وذلك تماشياً مع ماتسعى اليه برجيل القابضة لتوفير رعاية عالمية المستوى للمرأة وتعزيز السياحة العلاجية في دولة الإمارات.

وبحسب الإتفاقية، سيتم إنشاء عيادة إندو الشرق الأوسط IFEM في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، وستكون العيادة بمثابة مركزاً متميزاً لعلاجات بطانة الرحم المهاجرة، كما ستوفر جراحات متطورة للغاية بأقل قدر من التدخل الجراحي لحالات بطانة الرحم المهاجرة المعقدة.

ستتضمن العيادة توفير فريق طبي متخصص يقدم رعاية متعددة التخصصات، وجراحون ذوي مهارات عالية، وستعمل كمحطة مركزية لإحالة الحالات من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما سيهتم متخصصوها بالتركيز على تطوير الأبحاث والمنشورات المتعلقة ببطانة الرحم المهاجرة، فضلاً عن تأسيس نادي الإمارات لدعم مرضى بطانة الرحم المهاجرة.

سيقود البروفيسور هوراس رومان، استشاري أمراض النساء والتوليد والعضو المؤسس لـ"إندو IFEM"، فريقاً من الأطباء لتنظيم التشخيص والإدارة المتعددة التخصصات للمرضى، بالإضافة إلى إدارة الألم بإستخدام ذات النهج المعمول به في فرنسا، سيتضمن الفريق أيضًا كوادر ذات خبرة عالمية منهم: الدكتور بنجامين ميرلو استشاري أمراض النساء والتوليد والعضو المؤسس لـ "إندو IFEM"، والبروفيسور كوينتين دينوست استشاري وجراحة القولون والمستقيم والحوض في معهد بوردو للقولون والمستقيم، والدكتور سانديش كادي أخصائي أمراض النساء والتوليد، والدكتورة مونيكا شوهان أخصائية أمراض النساء والتوليد، وسيتوفر لدى العيادة فريق متعدد التخصصات يضم الجراحين العاميين وأخصائيي المسالك البولية وأخصائيي إدارة الألم وأخصائيي العلاج الطبيعي وأطباء أمراض النساء.

من جهته، قال البروفيسور رومان: "نحن متحمسون لافتتاح عيادة "إندو IFEM" في مدينة برجيل الطبية بأبو ظبي، هذه العيادة هي شهادة على التزام الفريق وتفانيه في تقديم أفضل رعاية ممكنة لبطانة الرحم المهاجرة، أتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي لهذه العيادة على حياة المرضى في الإمارات وخارجها، أنا واثق من أن العيادة ستلعب دوراً مهماً في تحسين معايير الرعاية الصحية في الدولة وستكون مصدراً للتميز الطبي في المنطقة".

وستوفر عيادة إندو الشرق الأوسط IFEM علاجات حصرية وحديثة لعلاج بطانة الرحم المهاجرة لدى المراهقات، ومن هم في سن الإنجاب وكل ما يتعلق ببطانة الرحم المهاجرة والخصوبة والألم، سيقوم الفريق أيضاً بعمل جراحات بطانة الرحم المهاجرة المتقدمة بالمنظار، بمساعدة الروبوت وفقًا لاحتياجات المرضى.

وقال جون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، :"تؤكد هذه الشراكة على سعي المجموعة في الترويج لأبو ظبي كمركز لعلوم الحياة والسياحة العلاجية وستعزز أبحاث بطانة الرحم المهاجرة، في برجيل القابضة، نحن ملتزمون بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لمرضانا ونعتقد أن إطلاق عيادة IFEM إندو الشرق الأوسط ، هي خطوة كبيرة إلى الأمام في تحقيق هذا الهدف، حيث ستساعد العيادة الجديدة المرضى في الوصول إلى الرعاية الطبية المتقدمة وتمكينهم لتلقي العلاج الذي يحتاجون إليه بالطريقة الأكثر ملاءمة وفعالية من حيث التكلفة، كما ستعمل العيادة أيضاً على تعزيز قدراتنا في أبحاث بطانة الرحم المهاجرة، وتمهيد الطريق لمزيد من المنشورات، مما يزيد من احتمالية إحداث تأثير مستقبلي كبير على النتائج المحلية والعالمية".

سيعمل قسم أمراض النساء والتوليد الشامل في مدينة برجيل الطبية، على توفير الخدمات اللازمة لدعم IFEM عيادة اندو الشرق الأوسط.

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