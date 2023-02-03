3 مباريات لمنتخب الجودو في «باريس جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



يدشن منتخب الجودو مشاركته في بطولة «باريس جراند سلام الكبرى لعام 2033، التي تفتتح صباح غد «السبت» بقاعة «أكور»، في العاصمة الفرنسية، بثلاث مباريات في الوزن الخفيف.

وتشهد البطولة التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي مشاركة 527 لاعباً ولاعبه من 85 دولة، استعدت للحصول على أكبر عدد من النقاط المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

الجولة الافتتاحية على موعد مع ظهور ميثاء النيادي في وزن تحت 52 كجم، الذي يشهد مشاركة 27 لاعبة، فيما تخوض باتسو ألتان مباراتها ضمن منافسات وزن تحت 57 كجم بمشاركة 36 لاعبة.

وعلى مستوى الرجال يلعب جورام أرام ضمن وزن تحت 66 كجم الذي يضم 53 لاعباً، ويلعب في ختام التصفيات غداً «الثلاثي» تلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظفار كوسوف «وزن تحت 100 كجم» ضمن منافسات الوزن الثقيل.

وتشهد انطلاقة بطولة باريس التي تقام على 4 حصائر بلاستيكية بقاعة أكووور باريس، مشاركة 9 دول عربية آكدت وصولها مع إغلاق باب التسجيل، وهي الإمارات، والبحرين، قطر، المغرب، تونس، ولبنان والعراق، الجزائر وجيبوتي، ويتوقع أن يكون التنافس مثيراً على لقب البطولة بين أبطال فرنسا واليابان والبرتغال وكوريا الجنوبية.