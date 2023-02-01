مجتمع إنساني واحد

الإمارات منطلق وثيقة الأخوة الإنسانية، ومنارة العطاء والغوث والمساعدة ونشر التنمية، ترسخ دورها العالمي عبر رؤية اختطتها القيادة الرشيدة، ومبادئ أُسس عليها الاتحاد، وقيم نشأ عليها المجتمع، كنموذج في تعزيز وتكريس مبادئ الحوار والتفاهم والتعايش بما يوطد الوئام بين الأديان، فهي الدولة التي تضم أكثر من 200 جنسية على اختلاف دياناتهم وألوانهم وثقافاتهم، يتعايشون بتناغم وانسجام، وسط بيئة مفعمة بالتسامح والتعايش، ومنظومة تشريعية تكفل حقوق جميع الفئات وتحقق العدالة.

دور الإمارات يبرز بقوة في أسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي تحييه دول العالم بداية فبراير من كل عام، كونها تنظر للعالم كمجتمع إنساني واحد، يستوجب التصدي لمختلف القضايا التي تؤرق واقعه ومستقبله، وفي مقدمتها الأوبئة والأمراض، والتغير المناخي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، إلى جانب سرعة استجابتها بالوقوف مع مختلف شعوب العالم في الأزمات والصراعات والكوارث دون تفرقة أو تمييز، والمساهمة في تنمية المجتمعات الفقيرة، تعزيزاً لقيم التضامن الإنساني.

الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل بين الشعوب، وتعزيز التقارب بين الأديان، من خلال استضافتها فعاليات عديدة سنوياً أضحت منابر عالمية للحوار بين الأديان، وذلك انسجاماً مع إرثها التاريخي القائم على الانفتاح والتسامح، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وفي إطار رؤيتها لترسيخ الاستقرار وإحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة.