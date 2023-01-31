الوعي هو الفيصل في تحديد فوائد وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية بشكل عام، خاصة على شريحة الأطفال والشباب، ذلك أنها تشكل منصات لتداول جميع الأفكار من قبل الملايين على اختلاف مستوياتهم الثقافية والتعليمية، وتنوع أفكارهم بين البناء والهدم، وتعدد أهدافهم وأساليبهم لاستقطاب فئات عديدة من المجتمع.

ولأن الأسرة نواة المجتمع، فإن استقرارها وتحصين أفرادها يتصدران أولويات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات» الحريصة على توفير كل مقومات جودة الحياة للأسر والمجتمع، وتوجيه طاقات الأطفال والشباب نحو التعلم والتدريب والتثقيف في مختلف المجالات.

ومن بين هذه المقومات، تبرز أهمية إكساب النشء القدرة على تحديد الصواب من الخطأ، وفرز الغث عن السمين، وتجنيبهم التبعات النفسية والعاطفية للاستخدام الدائم لأدوات التكنولوجيا، لذلك انطلقت حملة «السلامة الرقمية لمجتمع مسؤول» برعاية سموها بهدف رفع الوعي لدى تلك الفئات بالاستخدام الأمثل لتلك الوسائل، وتعزيز السلوكيات الإنسانية السليمة، بالإضافة إلى حماية النشء من مخاطر «الإنترنت».

الجميع شركاء، الأسرة والمدرسة والمؤسسات والإعلام، في تحقيق الهدف بإعداد جيل واعٍ وقادر على التعاطي مع التكنولوجيا وأدواتها، وصولاً إلى مستقبل رقمي آمن للأجيال.