«دبي كابيتالز» يفوز على «أبوظبي» في دوري الكريكيت



دبي (الاتحاد)

حقق فريق دبي كابيتالز للكريكيت عرضاً رائعاً وفوزاً مستحقاً على فريق أبوظبي نايت رايدرز بإستاد أبوظبي الدولي للكريكيت، ضمن منافسات ختام الأدوار التمهيدية من بطولة دوري موانئ دبي العالمية للكريكيت T20 الممتدة حتى 12 فبراير الجاري في كل من أبوظبي ودبي والشارقة.

وبفوز دبي كابيتالز الذي أسعد الجماهير التي ملئت مدرجات استاد أبوظبي الدولي اقترب من حجز مكان له بين الفرق الكبار في نهائيات النسخة الأولى من أول دوري إماراتي معتمد في الكريكيت.

وسجل دبي كابيتالز فوزها الثالث من ثماني مباريات خاضها الفريق خلال المواجهات السابقة له في البطولة، بينما حافظ فريق أبوظبي على حظوظه في البطولة التي يتوقع لها أن تدخل مرحلة الجد بالاقتراب من المرحلة الثانية التي تجمع أهم واقوي نجوم اللعبة من المحترفين الذين جاءوا من خارج الدولة بجانب صفوة من اللاعبين المحليين المسجلين في سجلات اتحاد الإمارات للكريكيت.

يذكر أن النسخة الافتتاحية من بطولة موانئ دبي العالمية T20 للكريكيت تضم 6 فرق هي فرسان أبوظبي وأفاعي الصحراء ودبي كابيتالز وجلف جاينتس ووماي ايمارتس والشارقة ووريرس جميعها يحظى برعاية كبيرة ومهمة من جانب أكبر وأهم الشركات والمؤسسات الدولية على مستوى آسيا بجانب الرعاية الرئيسية للحدث ككل من قبل مجموعة موانئ دبي العالمية التي كانت أعلنت رعايتها لأول دوري إماراتي في الكريكيت لمدة 5 سنوات دفعة واحدة لأهمية الحدث وجماهيريته.