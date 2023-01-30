الإرهاب عدو الإنسانية

يد الإرهاب آثمة أينما امتدت؛ لأنها تستهدف الإنسانية جمعاء، ولا تعرف حدوداً للأديان والأعراف والأخلاق، ولا تعتد بقانون أو ميثاق، ولا تزال ترتكب الجريمة تلو الأخرى، وهذه المرة تمتد يد الإرهاب في باكستان، وداخل مسجد أمّه المصلون للتضرع إلى الله الذي خلق البشر شعوباً وقبائل لتتعارف، وتلتقي على كلمة سواء، وتنبذ العنف والتطرف والتعصب والاقتتال، وتعلي قيم التعايش والتسامح والحوار، وتتعاون من أجل خير الجميع.

عمل إرهابي إجرامي، أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، تستنكره الإمارات بشدة، وتؤكد تضامنها مع كل الدول الشقيقة والصديقة في مكافحة جميع أشكال العنف والإرهاب، لكونه يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، كما أنه يهدف إلى وضع العراقيل في وجه تقدم المجتمعات، والوقوف حجر عثرة أمام التنمية المنشودة لتحقيق الازدهار للشعوب.

الإرهاب لا ولن يصمد في وجه الإنسانية، ولن يثني الشعوب عن الوقوف موحدين متكاتفين في مواجهته، وهذه الإمارات لا تزال تتلمس احتياجات الشعب الباكستاني الصديق، وتقدم جهود الإغاثة الطارئة والعاجلة مع تفاقم تداعيات البرد والشتاء، ما كان له أكبر الأثر في التخفيف على المتأثرين، وتلبية احتياجاتهم الشتوية، وتحسين أوضاعهم الإنسانية، انطلاقاً من منظومة قيمية مبنية على الانفتاح والتسامح، وحفظ الكرامة البشرية، وترسيخ الأخوّة الإنسانية.