مبادرات عالمية

الإمارات تمضي في طريقها لإيجاد عالم خالٍ من الأمراض المدارية المهملة، كما ترسخ الدولة التزاماتها بالعمل مع شركائها، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أطلق مبادرة «بلوغ الميل الأخير» في عام 2017 بقيمة 100 مليون دولار، لتعزيز الجهود للقضاء على هذه الأمراض التي تؤثر على حياة أكثر من 1.7 مليار نسمة في المجتمعات والدول الفقيرة.

وفي اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، الذي يصادف الـ30 من يناير، تلتقي الإمارات مع دول العالم في التوعية بخطورة انتشار هذه الأمراض عالمياً، والتأكيد على أهمية تحفيز جهود الدول والحكومات والمنظمات للشراكة في مجال مكافحتها، مع أهمية البناء على ما أنجز، بشراكة إماراتية مباشرة، عبر إطلاق العديد من المبادرات الصحية العالمية التي ساهمت في تحسين حياة مئات الملايين من الأسر في مختلف مناطق العالم.

الإمارات تواصل ريادتها في قضايا الصحة العالمية؛ بهدف القضاء على كثير من الأمراض، بالتوازي مع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية لمساعدة ملايين الأطفال والبالغين على عيش حياة صحية بكرامة، في إطار رؤية القيادة الرشيدة الحريصة والداعية إلى العمل والتعاون مع الشركاء، وتقديم المساهمات المالية، وتبني أحدث الابتكارات والاستراتيجيات لتسريع الخطوات نحو «بلوغ الميل الأخير».