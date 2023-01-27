الإمارات تنخرط في تحركات دولية، ومساعٍ أممية في إطار مجلس الأمن الدولي في مسعى لخفض التصعيد، جراء اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطيني، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كما تعمل على الحيلولة من دون تفاقم التوترات، بما يرفع من وتيرة العنف، ويؤثر على الاستقرار في المنطقة، ويهدد الجهود المبذولة لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة، بدعوة من دولة الإمارات والصين وفرنسا، لمناقشة التطورات، واتخاذ خطوات لتهدئة التوترات، وتجنب التأزيم في المنطقة، بما يؤكد سعي المجتمع الدولي لتغليب الحوار كأداة رئيسة للوصول إلى حلول سياسية تنزع فتيل الأزمات، وتخدم العملية السلمية، وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية التي تسعى إليها شعوب المنطقة.

الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين، وتدعو ضمن التزامها الدائم بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، إلى وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتؤكد على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام إلى الأمام، لأن الصراعات لن تؤدي إلا إلى المزيد من التعقيد في منطقة الشرق الأوسط.