اقتصادنا.. نمو وتقدم

أداء الاقتصاد الإماراتي لم يقف في تطوره عند حد، متجاوزاً أرقام نمو استثنائية رغم التحديات العالمية، ومؤكداً رسوخ مسيرته بالمضي قدماً نحو هدفه ليكون الاقتصاد الأول والأسرع نمواً في العالم، بعد أن أثبت قدرته على مواجهة مختلف الأزمات، وطوّع التحديات ليحولها إلى فرص أثمرت تحقيق طفرة في التجارة الخارجية، وزاد تدفقات رأس المال لأسواق المال المحلية، وعزز جاذبية الاستثمارات، إضافة إلى إبراز الدولة بوابةً للتجارة في المنطقة، ومقراً للشركات العالمية والمستثمرين والمبتكرين والرواد، وأحد أهم أسواق السياحة في العالم.

قوة ومتانة ومرونة اقتصاد الإمارات تعكسها نتائج الأداء المالي التي يعلنها مصرف الإمارات المركزي بشكل دوري، حيث ارتفع إجمالي الأصول المصرفية والأصول الأجنبية، وزاد إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، إلى جانب نمو رصيد الذهب، وتصاعد أرباح البنوك السنوية، وارتفاع قيمة القروض المقدمة من البنوك للأفراد والشركات، بما يؤشر على استمرار الطلب القوي على الاستثمار، والاستهلاك في السوق المحلي.

مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تؤكد عمق رؤية القيادة الرشيدة والنهج الحكومي في استشراف التحديات، ووضع الحلول الاستباقية لاحتواء أي تغييرات على الساحة الدولية تنعكس على منظومة الاقتصاد والتجارة العالمية، بالتوازي مع جهد متواصل لإقامة أفضل بنية تحتية وتشريعية، وعقد شراكات اقتصادية شاملة مع الدول، تخدم التنمية وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.