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نادي أبوظبي لرفع الأثقال يتعاقد مع الخبير الفني باندو

نادي أبوظبي لرفع الأثقال يتعاقد مع الخبير الفني باندو
26 يناير 2023 13:00

أبوظبي (الاتحاد)

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تعاقد نادي أبوظبي لرفع الأثقال مع المدرب أفيناش باندو من موريشيس، كمدير فني للنادي، تمهيداً لانطلاقة قوية للنادي الذي تجري الترتيبات لافتتاحه رسمياً قريباً، وجاء التوقيع بحضور عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله الشامسي عضو مجلس الإدارة وخليفة راشد الزعابي مدير الخدمات المساندة.
ويتولى باندو الإدارة الفنية للنادي، خلال الفترة المقبلة، بجانب الإشراف على الفروع المختلفة التي يخطط النادي لافتتاحها في الظفرة والعين بجانب فرع للسيدات في أبوظبي.
ويمتلك المدرب الجديد، خبرة تدريبية وأكاديمية كبيرة، كما حقق العديد من الإنجازات المهمة أبرزها قيادته للمنتخب الإندونيسي لتحقيق ميداليتين في أولمبياد ريو 2016، كما يشغل عضوية لجنة التدريب والبحث التابعة للاتحاد الدولي للعبة، وكانت آخر محطاته مدير قطاع التطوير في الاتحاد الهندي.
وأكد عبد الله عيسى الزعابي، أن التعاقد مع باندو يعد خطوة جيدة، خاصة أن اختياره جاء بعد تدقيق وتمحيص لعدد من الملفات لمدربين مختلفين، وتم تفضيله لسيرته الذاتية المتميزة في الجانبين الفني والأكاديمي وفي وضع البرامج والخطط التي تقود إلى البناء المتين وتحقيق الطفرة المنشودة في اللعبة.
وأضاف: نرجو التوفيق لباندو مع النادي الذي يخطط لانطلاقة قوية، وأن تكون له بصمة واضحة، ومن جانبنا سنوفر له كل السبل التي تساعد في تنفيذ الاستراتيجية الفنية للنادي، التي تقوم على الاهتمام بالقاعدة ونشر اللعبة، وتحقيق النجاحات في البطولات الخارجية وصولاً لتواجد قوي في الأولمبياد.
وشكر الزعابي القيادة الرشيدة ومجلس أبوظبي الرياضي، على دعم الرياضة والألعاب الفردية خاصة الألعاب الأولمبية، مشيراً إلي أن نادي رفع الأثقال، وضع خططاً طموحة لجعل هذه الرياضة بين رياضات القمة في الدولة في المستقبل القريب.
من جانبه عبر أفيناش باندو عن سعادته بالتواجد في أبوظبي، وبالتعاقد مع النادي، مؤكداً أن المشروع الرياضي الطموح الذي يمتلكه نادي أبوظبي، حفزه وجعله ينهي ارتباطاته في الهند ويقبل تولي مهمة المدير الفني، ووعد بأن يقدم والكادر الفني جهداً كبيراً لتنفيذ الخطط والبرامج، وقيادة النادي فنياً ليكون في مصاف الأندية الكبيرة قارياً ودولياً.
وقال باندو: إن البنية التحتية المتوفرة في أبوظبي التي تعتبر عاصمة للرياضة في العالم، والرغبة التي لمسها من أجل البناء الاستراتيجي لرفع الأثقال، وإحداث طفرة كبيرة فيها، بجانب العقلية الاحترافية لمجلس الإدارة، ومشروع إحداث نقلة في اللعبة، جميعها عوامل تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً لرفع الأثقال في العاصمة أبوظبي يمتد تأثيره إلى الدولة والمنطقة.

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