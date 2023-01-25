11 لاعباً «الظهور الأول» في «الميركاتو الشتوي»



معتز الشامي (دبي)



شهدت «الجولة 13» والأخيرة للدور الأول من «دوري أدنوك للمحترفين»، مشاركة 11 لاعباً من تعاقدات «الميركاتو الشتوي»، ضمن القائمة الأساسية، بعدما عمد 11 نادياً إلى دخول سوق «صفقات الشتاء»، بالتزامن مع «الميركاتو» الذي انطلق 11 يناير الحالي، ويستمر إلى 8 فبراير المقبل.

وتواصل الأندية المفاوضات مع بعض العناصر لتدعيم الصفوف، لتحسين مراكزها، كل بحسب أهدافه من الدور الثاني، بينما جاء تحرك «أهل القمة» قليلاً مقارنة بأندية القاع والوسط، من حيث الصفقات التي أُبرمت بالفعل.

وحظيت مباراة الظفرة ودبا بالعدد الأكبر على صعيد الظهور الأول للاعبي «الميركاتو الشتوي» بعدد 6 لاعبين، من بينهم البلغاري جورجي ميلانوف، والمهاجم البرازيلي تياجو دي ليونكو ضمن التشكيلة الأساسية ل «الفارس»، مقابل 4 لاعبين في تشكيلة «النواخذة»، وهم إدواردو ناسيمينتو، روجيرو ألفيس، بيدرو هنريك، وحبيب يوسف.

وافتتح البرازيلي إدواردو ناسيمينتو «إيدو» مهاجم دبا، ومواطنه تياجو دي ليونكو مهاجم الظفرة، رصيدهما التهديفي في المباراة ذاتها، بعدما سجل الأول هدف الافتتاح في الدقيقة 16، قبل أن يدرك الثاني التعادل للظفرة في الدقيقة 25 من المباراة التي انتهت بفوز «الفارس» 2-1.

وحل النصر ثانياً على صعيد «الفرصة الأولى» للاعبين الجدد في قائمة الفريق، بعدما شهدت مباراته أمام مضيفه الشارقة 1-1، مشاركة «الثلاثي» عبدالعزيز صنقور، والبوسني سمير ميميشيفيتش، والتوجولي بينيل ملابا مهاجم اتحاد كلباء السابق ضمن القائمة الأساسية، فيما حل سعود عبدالرزاق المنتقل بدوره من شباب الأهلي بديلاً في الشوط الثاني، مقابل بقاء سلطان الشامسي المنتقل من العين على الدكة.

وخاض المدافع الكرواتي تين جيدفاج المنتقل حديثاً إلى العين قادماً من لوكوموتيف موسكو الروسي، مباراته الأولى بقميص «الزعيم» أمام ضيفه البطائح 3-2، وأكمل العين الشوط الثاني للمباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه أريك بالإنذار الثاني في الدقيقة 45 +1.

وشارك المدافع الأرجنتيني فاكوندو دانيل أساسياً في قائمة الوحدة أمام مضيفه بني ياس 1-0، قبل استبداله في الشوط الثاني.



وشهدت مواجهة الوصل أمام ضيفه خورفكان، والتي انتهت بفوز «الأصفر» بثلاثية نظيفة، مشاركة المدافع الأرجنتيني «المقيم» لويس مارسيلو مع «الإمبراطور» بعدما حل بديلاً لحسن إبراهيم في الشوط الثاني.

وأكد نور الدين العبيدي، مدرب شباب الأهلي والإمارات سابقاً، أن أندية «دورينا» تسعى لتصحيح أوضاعها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشيراً إلى أن هناك أندية كان يتوقع أن تبرم أكثر من 3 أو 4 تعاقدات، وأخرى ربما لا ترغب في زيادة التعاقدات، في ظل وفرة الأجانب بقوائم الفرق خلال الموسم الجاري.

وشدد العبيدي على أن الصفقات الجديدة مطالبة بضرورة مضاعفة الجهود، وتقديم أفضل أداء ممكن لمساعدة أنديتها، خاصة أن بعض الفرق لم توفق في بعض المراكز، وبالتالي سيكون على الوافدين الجدد تعويض إخفاقات صفقات الانتقالات الصيفية، في وقت ضيق خلال الفترة الحالية.

وتوقع العبيدي تألق بعض الأسماء التي خفتت في أندية أخرى محلياً، مثل مالابا الذي غابت بصمته مع اتحاد كلباء، ولكن ربما يتطور مستواه مع النصر، والأمر نفسه بالنسبة لطارق أحمد، الذي ابتعد تماماً في النصر خلال الفترات الأخيرة، ولكن انتقاله لشباب الأهلي ربما يدفع لتطوير في مستوى اللاعب.

وقال: الانتقال لمحطة جديدة من شأنه أن يجدد طموحات اللاعبين، لذلك أتوقع ظهوراً لافتاً لبعض الأسماء التي انتقلت محلياً».