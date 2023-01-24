الاستدامة.. رؤية إماراتية

الاستدامة منظومة متكاملة، ضمن رؤية إماراتية واضحة ومحددة تتضمن برامج ومبادرات وسياسات لحماية البيئة ووقف تدهور المناخ، ترتكز إلى ضرورة تعزيز التعاون والتكاتف الدولي، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والتشجيع على إجراء البحوث العلمية والتطبيقية من أجل الحفاظ على ديمومة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وضمن هذه الرؤية، تدعم الإمارات المبادرات لتوفير مصدر مائي مُستدام لشحن مخزونات المياه الجوفية، من خلال استضافتها فعاليات الملتقى الدولي السادس للاستمطار، الذي يعتبر تظاهرة دولية جامعة وحاضنة لمختلف الجهود العلمية العالمية لمعالجة التحديات في مجال المياه واستدامة مواردها، ذلك أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، ولا بد من تضافر جهود المؤسسات والباحثين والمختصين لإيجاد حلول مبتكرة تعزز مواردنا المائية.

الإمارات تستبق تحضيراتها لاستضافة قمة المناخ «كوب 28» العام الحالي، بمثل هذه المبادرات العالمية النوعية الهادفة إلى توفير دعم مالي يقدر بـ1.5 مليون دولار وعلى مدى ثلاثة أعوام، للمشاريع المختارة ضمن منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة ورؤيتها الشمولية لعناصر الاستدامة البيئية، وضرورة اتخاذ إجراءات عملية ومبتكرة وقابلة للتنفيذ بالتعاون مع المجتمع الدولي لتسريع الخطوات نحو صون الموارد الطبيعية وحماية المناخ.