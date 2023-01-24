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رئيسة وزراء نيوزيلندا المنتهية ولايتها تشكر الشعب في خطابها الرسمي الأخير

رئيسة وزراء نيوزيلندا المنتهية ولايتها تشكر الشعب في خطابها الرسمي الأخير
24 يناير 2023 15:27

أعربت رئيسة وزراء نيوزيلندا، المنتهية ولايتها، جاسيندا أردرن عن شكرها لبلادها على حبها وتعاطفها، وذلك في خطابها الرسمي الأخير الذي ألقته خلال احتفال تقليدي للماوري، اليوم الثلاثاء.

وقالت أردرن، وقد ارتدت عباءة الماوري التقليدية المصنوعة من الريش: "من جانبي، أود أن تعرفوا أن تجربتي الرائعة في هذه الوظيفة النيوزيلندية، ومع شعب نيوزيلندا، كانت مزيجا من الحب والتعاطف واللطف".

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وأضافت أردرن، وهي تتحدث بلغة الماوري، سكان البلاد الأصليين، للتعبير عن شكرها "من أعماق قلبها... هذا ما أظهره لي غالبية شعب نيوزيلندا وأود أن تعلموا أنني أغادر (منصبي) بمودة أكبر تجاه أوتياروا نيوزيلندا وشعبها مما كان عليه الأمر عندما توليته، ولم أكن وقتها أعتقد أن ذلك ممكنا".

يشار إلى أن "أوتياروا" هو اسم نيوزيلندا بلغة الماوري. وفاجأت أردرن البلاد الأسبوع الماضي بإعلان استقالتها من زعامة حزب العمال ومن رئاسة الوزراء، وقالت إنها تعلم أنه لم يعد "في جعبتها مايكفي" للقيام بمهمة رئيسة الوزراء. واكتسبت أردرن شهرة عالمية عندما أصبحت أصغر رئيسة وزراء في العالم، وعمرها 37 عاما في عام 2017. وشهدت ولايتها حادث إطلاق النار داخل مسجدين في كرايستشيرش، الذي أودى بحياة 15 شخصا، وخلف 49 مصابا. وبعد إعادة انتخابها في عام 2020 ، قادت أردرن نيوزيلندا خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال فرض قيود صارمة على دخول البلاد. 

المصدر: د ب أ
نيوزيلندا
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