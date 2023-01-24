«الإمارات للمواي تاي» تنطلق في أبوظبي «الجمعة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن تنظيم منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات على مستوى الدولة، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن أجندة الموسم الحافل بالبطولات، والتي تشمل جميع الفئات تحت إشراف اتحاد اللعبة.

ويتضمن برنامج البطولة البداية بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين، وذلك يوم غدٍ الخميس بمقر الاتحاد في نادي الجزيرة بأبوظبي، ومن ثم انطلاقة منافسات البطولة عند الساعة 3 ظهر الجمعة، وفي اليوم الذي يليه تنطلق المنافسات عند الساعة 12 ظهراً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي عند الساعة 12 ظهراً.

وأعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن اكتمال عمليات التسجيل في منافسات البطولة وسط مشاركة 150 لاعباً يمثلون 30 نادياً على مستوى الدولة لتؤكد البطولة مكانة وقوة قاعدة اللعبة على الصعيد المحلي وحرصهم على المشاركة بفاعلية دعماً لتعزيز حضور الأبطال وممثلي الأندية وطموحاتهم الكبيرة للظفر بالألقاب والبطولات التي ينظمها اتحاد اللعبة.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ورئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي: «حريصون على مواصلة تقديم كافة محاور التطوير والتقدم بمسيرة المواي تاي بعد أن حققت الكثير من الإنجازات والمساهمات الكبيرة لرياضة الإمارات خلال الفترات الماضية، كما يمثل تنظيم بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات امتداداً مهماً لأجندة أنشطتنا وبطولاتنا الطامحة لدعم الأندية واللاعبين الهواة والمحترفين، الأمر الذي يقود مساعينا لترجمة المزيد من الإنجازات الهادفة لتوسيع قاعدة اللعبة وتعزيز عمليات رفد المنتخبات بالمواهب الواعدة وصناعة المزيد من اللاعبين الأبطال».

وأضاف: «يسعدنا مشاركة 150 لاعباً ينتمون لـ30 نادياً في بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات من فئة الهواة، مبيناً أن أعداد المشاركين تمثل خير دلالة على التفاعل الكبير مع بطولات الاتحاد وأهميتها من أجل اكتساب المزيد من الخبرات وفرص التطوير وصقل المهارات عبر تجارب الاحتكاك التي توفرها البطولة، داعياً الجماهير ومحبي اللعبة لحضور منافسات البطولة والفعاليات المصاحبة للحدث والاستمتاع في عطلة نهاية الأسبوع».