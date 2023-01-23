نقل آمن ومستدام

الإمارات تنتهج طريق الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي 2050، ودعم جهود الشراكة مع دول العالم في مكافحة تغيرات المناخ، حيث تعمل على رفع كفاءة وجودة قطاع النقل العام من خلال دعم عملية التحول نحو النقل الذكي القائم على المعرفة والحلول المبتكرة، كون قطاع النقل يعد أحد أسرع مصادر الانبعاثات المتزايدة حول العالم.

الإمارات تمكنت عبر عقود من تحقيق قفزات في بناء قطاع نقل مستدام، وتمتلك رؤية مستقبلية لجعله قطاعاً صديقاً للبيئة، من خلال إقرار التشريعات وتبني تكنولوجيا متطورة، وإرساء البنية التحتية، وتعزيز معايير جودة الحياة، إلى جانب تحقيق أعلى معايير الاستدامة في مشاريع النقل الكبرى التي يتم تنفيذها، وتعزيز السلامة والأمن لمستخدمي الطرق، وتعميم ثقافة النقل المستدام بتشجيع الجمهور على استخدام وسائل نقل فردية بلا انبعاثات.

الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال إرساء منظومة نقل مستدام، وجعلتها تتربع على قائمة العشرين الكبار عالمياً في هذا المجال، مستمرة من خلال تنفيذ خطط ومبادرات تستشرف مستقبل القطاع وتطرح أفكاراً ريادية لمشاريع نقل استثنائية، ذلك أن قطاع النقل هو جزء مهم من استراتيجية الدولة لتحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي ضمن مسيرة تنموية طامحة نحو الصدارة العالمية.