نواب أميركيون يدعون لإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا
مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي
22 يناير 2023 20:51
حض أعضاء في الكونجرس الأميركي، اليوم الأحد، إدارة الرئيس جو بايدن على إرسال دبابات (أبرامز إم1) القتالية المتطورة إلى أوكرانيا.
وفي مقابلة مع برنامج (ذيس ويك) «هذا الأسبوع»، الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية، قال مايكل مكول، عضو الحزب الجمهوري المنصّب حديثا رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن دبابة «واحدة فحسب» من دبابات «أبرامز» ستكون كافية لتشجيع الحلفاء، وخصوصاً ألمانيا، على إرسال دبابات دعما لأوكرانيا.
وأضاف «حتى قول إننا سنقدم دبابات أبرامز سيكون كافيا».
وأعلنت بريطانيا، في الآونة الأخيرة، أنها ستمد أوكرانيا بما إجماليه 14 دبابة (تشالينجر 2)، ولكن الجائزة الحقيقية هي دبابات (ليوبارد 2) الألمانية الثقيلة، التي يرتب حلفاء أوكرانيا لتوريدها.
وتتزايد الضغوط على برلين، منذ أسابيع، لإرسال بعض دبابات «ليوبارد» الخاصة بها إلى أوكرانيا أو على الأقل الموافقة على نقلها من دول أخرى.
ولكن يبدو أن ألمانيا ربطت أي تقديم لتلك الدبابات بتحرك الولايات المتحدة لإرسال دبابات «أبرامز» الخاصة بها، وهو ما رفضه مسؤولون أميركيون لأن المركبات معقدة الصيانة. وقال عضو مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطي كريس كونز لشبكة (إيه.بي.سي) إنه آن أوان تنحية هذه المخاوف جانباً.
وأضاف «إن تطلب الأمر إرسالنا بعض دبابات أبرامز لإتاحة الحصول على دبابات ليوبارد من ألمانيا ومن بولندا ومن حلفاء آخرين، فسأدعم ذلك». وأردف «أحترم أن قادتنا العسكريين يعتقدون بأن أبرامز (صيانتها) معقدة للغاية و(تشغيلها) مكلفة جدا لتكون بنفس فائدة دبابات ليوبارد، ولكننا نحتاج إلى مواصلة العمل مع حلفائنا المقربين والمضي قدما في تلك الخطوة المستعصية».