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مستقبل مستدام

مستقبل مستدام
21 يناير 2023 00:01

الاستدامة في الإمارات، قبل أن تكون برامج ومبادرات ونشاطات، هي نهج وإرث اجتماعي ومبدأ وطني ترسخ تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على الاهتمام بالبيئة وديمومة مواردها، حتى أضحت الدولة عبر مسيرتها الممتدة لعقود، رائدة في المنطقة والعالم، في تعميم مفهوم الاستدامة من خلال تبني السياسات والتشريعات وتشجيع الابتكار ونشر حلول الطاقة النظيفة والمتجددة وحماية المناخ.
إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عاماً للاستدامة في الإمارات، يتوج مسيرة الدولة في هذا المجال، ويضاعف ويسرّع الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الوطنية في تخفيض الانبعاثات الكربونية وصولاً إلى الحياد المناخي في 2050، عبر دعوة المجتمع بقطاعاته كافة للشراكة بالفكرة المبتكرة والجهد والإنجاز، كما يؤكد رؤية الإمارات ومساعيها لتعزيز العمل الجماعي لمعالجة التحديات المشتركة من خلال طرح المبادرات والبرامج ذات الأثر الإنساني الممتد عالمياً.
عام الاستدامة الذي أطلق تحت شعار «اليوم للغد»، يتزامن مع جهود إماراتية محلية ودولية لتعزيز العمل والشراكة، وإيجاد حلول عملية وإجراءات ملموسة لحماية المناخ، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه في قمة المناخ «COP28» التي تستضيفها نهاية العام الحالي، بحيث تشكل منصة حوار ومحطة انطلاق جماعية كبرى لصياغة مستقبل مستدام محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأكثر رخاءً وازدهاراً.

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