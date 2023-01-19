«أزمة أوكرانيا».. الحوار الحل

تطرح الإمارات دائماً رؤى رشيدة حول معالجة القضايا كافة بطرق سلمية تستند إلى الاعتدال والتوازن، واعتماد أسلوبي الحوار والتفاهم، مؤكدة حضورها في المشهد العالمي بكفاءة واقتدار، وحرصها على تعزيز مقومات الأمن والاستقرار، ونشر السلام في المنطقة والعالم، لذا تسعى سعياً حثيثاً ومتواصلاً للدفع بحل سلمي ينقذ العالم من التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها «الأزمة الأوكرانية» على الجميع.

ومثلما دعت الإمارات منذ بداية الأزمة إلى وقف التصعيد والبدء في الحوار، وقامت بدعم جميع المبادرات الدبلوماسية في هذا الصدد، تؤكد مجدداً أنه لا مناص من الحوار والتفاوض بين الأطراف كافة باعتباره طريقاً لحلحلة الوضع الراهن، وهو ما يحرص عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشدداً على دعم الإمارات لجميع المبادرات والجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة، ويحقق الأمن والاستقرار والسلام.

الرؤية الإماراتية الشاملة لحل الأزمة الأوكرانية واضحة، وتكمُن في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتشجيع الحوار، ودعم الدبلوماسية، والمساهمة بجميع الأدوات المتاحة لتخفيف المعاناة، وإيجاد حل سلمي ومستدام يعزز السلام والأمن الدوليين، ويضع حداً للأثر الإنساني لهذا النزاع على المدنيين.