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المازمي رئيساً لحكام «عربي الشطرنج»

المازمي رئيساً لحكام «عربي الشطرنج»
19 يناير 2023 15:52


الشارقة (الاتحاد)

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اختار الاتحاد العربي للشطرنج، برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، حكمنا الدولي عبد الله مراد المازمي رئيساً للجنة الحكام بالاتحاد، وأسند إليه مهمة التواصل مع حكام الشطرنج بكافة الاتحادات العربية، وتطوير عمل اللجنة، حيث يملك المازمي خبرات كبيرة في تحكيم وتنظيم البطولات الدولية.
وسبق أن حصل المازمي على لقب حكم اتحاد دولي عام 2016، ثم حكم دولي عام 2017، ومنظم دولي عام 2020، وترأس لجنة الحكام في عدد كبير من البطولات المحلية والخارجية، وشارك في تنظيم وتحكيم أكثر من 100 بطولة دولية، بجانب كونه لاعب شطرنج حقق العديد من الميداليات، أبرزها برونزية بطولة المدن العربية للشطرنج عام 2022، وبطل الإمارات تحت 10 و12 سنة، وبطل الناشئين 2009، وبطل الإمارات للشباب 2013، وبطل الإمارات على مستوى الجامعات 2016.

الشطرنج
عبد الله المازمي
الاتحاد العربي للشطرنج
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